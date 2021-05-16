Специально к чемпионату Европы по футболу 11 июня на медиаплатформе СМОТРИМ стартует онлайн-марафон «СМОТРИМ UEFA EURO 2020». На протяжении всего турнира пользователям платформы СМОТРИМ будут доступны матчи Евро-2020 онлайн и без регистрации, а также хайлайты, острые моменты, включения со стадионов и прогнозы экспертов, комментарии звёзд большого футбола и болельщиков. На СМОТРИМ пользователи смогут найти все важные подробности прошедшего футбольного дня в ежедневных дневниках чемпионата.

Комментировать матчи Евро-2020 в эфире телеканала «Россия» и на платформе СМОТРИМ будет Владимир Стогниенко. Онлайн-марафон «СМОТРИМ UEFA EURO 2020» продлится целый месяц и станет «личным абонементом» на Евро-2020 для каждого болельщика.

Медиаплатформа СМОТРИМ доступна на сайтах www.smotrim.ru и Смотрим.рф, на телевизионных приставках Apple, телевизорах и медиаплеерах на базе Android TV, а также в приложениях для iOS и Android.

Ежедневно пользователям СМОТРИМ по адресу: www.smotrim.ru/euro2020 будут доступны все важные подробности прошедшего футбольного дня в формате дневников чемпионата. Напомним, следующий матч в рамках Чемпионата Европы пройдет 12 июня. В его рамках встретятся команды Уэльса и Швейцарии. Прямую трансляцию матча можно посмотреть на медиаплатформе «Смотрим»

https://smotrim.ru/euro2020