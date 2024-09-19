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21 сентября, 12:45
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Сегодня станут известны имена победителей и призеров Всероссийского конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы — 2024»

Финалисты уже прошли заключительное конкурсное испытание, тема мастер-класса Екатерины Балакаевой - "Сказачно-игровой подход в обучении детей калмыцкому языку".

⭐ А 5 октября, в День учителя и в рамках Большой учительской недели в Государственном Кремлевском Дворце состоится чествование победителей всероссийских конкурсов педагогов.

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