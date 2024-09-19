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21 сентября, 12:05
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Сегодня наш любимый город, жемчужина Калмыкии - Элиста, отмечает 159-й день рождения

На территории Культурного комплекса "Пагода Семи дней" в эти минуты проходит праздник национальных культур "Элиста многонациональная". В калмыцкой столице в мире и согласии проживают представители десятков народов и различных вероисповеданий. В день рождения любимого города они угощают элистинцев своими национальными блюдами и исполняют песни на своих родных языках.

Видео: Город Элиста

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