Сегодня наш любимый город, жемчужина Калмыкии - Элиста, отмечает 159-й день рождения
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На территории Культурного комплекса "Пагода Семи дней" в эти минуты проходит праздник национальных культур "Элиста многонациональная". В калмыцкой столице в мире и согласии проживают представители десятков народов и различных вероисповеданий. В день рождения любимого города они угощают элистинцев своими национальными блюдами и исполняют песни на своих родных языках.
Видео: Город Элиста