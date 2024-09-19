Сегодня наш любимый город, жемчужина Калмыкии - Элиста, отмечает 159-й день рождения

На территории Культурного комплекса "Пагода Семи дней" в эти минуты проходит праздник национальных культур "Элиста многонациональная". В калмыцкой столице в мире и согласии проживают представители десятков народов и различных вероисповеданий. В день рождения любимого города они угощают элистинцев своими национальными блюдами и исполняют песни на своих родных языках.

Видео: Город Элиста