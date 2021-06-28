Общество «Знание» провело первый эфир на тему вакцинации

На вопросы россиян ответил председатель общественной организации «Российский Красный Крест» педиатр Павел Савчук. Проект реализуется в рамках просветительской кампании «Разберемся в вакцинах вместе». Зрители направили эксперту более 300 вопросов, самые актуальные из них были озвучены в прямом эфире. Павел Савчук рассказал о важности прививочной кампании для формирования коллективного иммунитета, работе по ее популяризации и проблемах ковид-диссидентства, а также о деятельности волонтерских организаций в период пандемии.