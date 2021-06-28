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22 июля, 21:10
НовостиCOVID-19Здравоохранение

Общество «Знание» провело первый эфир на тему вакцинации

Общество «Знание» провело первый эфир на тему вакцинации

На вопросы россиян ответил председатель общественной организации «Российский Красный Крест» педиатр Павел Савчук. Проект реализуется в рамках просветительской кампании «Разберемся в вакцинах вместе». Зрители направили эксперту более 300 вопросов, самые актуальные из них были озвучены в прямом эфире. Павел Савчук рассказал о важности прививочной кампании для формирования коллективного иммунитета, работе по ее популяризации и проблемах ковид-диссидентства, а также о деятельности волонтерских организаций в период пандемии.

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