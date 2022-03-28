Нет профессий с большим будущим, но есть профессионалы с большим будущим

Именно такую задачу - подготовить профессионалов с большим будущим, ставят в Элистинском политехническом колледже, и используют для этого все возможности.В этом убедилась наша съёмочная группа. Смотрим сюжет.

В Элистинском политехническом колледже стала традиционной выставка « Город мастеров».Она показывает , как и чему научились студенты.

В этом году ребята представили на ней свои работы, которые показывают, какой широкий круг интересов у студентов колледжа, будущих техников в самых разных отраслях, мастеров авторемонтников, портных.А выставка показала, что они владеют рукодельным ремеслом, а это особый талант Студент Элистинского политехнического колледжа Нимгир Бембеев считает, «Учение и ремесло-пара крыльев человека»,так ему всегда говорил его дедушка.И эти слова стали для него ориентиром в его сегодняшней жизни.

А самым зрелищным событием на этом празднике рукодельного искусства стало дефиле, на котором демонстрировались изделия сшитые самими студентами. Одежда самая разная, на любой вкус… Были там и работы студентки Валентины Болдыревой, которая обучается здесь кройке и шитью, потому что хочет своими руками создавать красоту, способную украсить нашу жизнь и она уже делает успехи на этом пути

А директор Галина Васькина считает, что вот такая наглядная демонстрация результатов своего рукодельного мастерства, это шаг к новым достижениям и она уверена в успехе студентов колледжа.

А преподаватели колледжа считают, что с мастерством люди не рождаются, а первые навыки его получают здесь в лабораториях и мастерских. Результаты рукодельного творчества, показанные на выставке убеждают в этом.