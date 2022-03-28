22 апреля, 15:39
 13 °C
80,02
73,51
  • marafon
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
22 апреля, 18:01
НовостиОбразование

Нет профессий с большим будущим, но есть профессионалы с большим будущим

Нет профессий с большим будущим, но есть профессионалы с большим будущим

Именно  такую задачу - подготовить  профессионалов  с большим  будущим, ставят в Элистинском политехническом  колледже, и используют  для  этого  все  возможности.В этом убедилась  наша  съёмочная группа. Смотрим сюжет.

В Элистинском  политехническом  колледже стала традиционной выставка « Город  мастеров».Она показывает , как и  чему  научились  студенты.

В  этом  году  ребята  представили  на ней свои  работы, которые показывают,  какой  широкий  круг  интересов у   студентов  колледжа,  будущих техников  в самых  разных  отраслях, мастеров авторемонтников, портных.А выставка  показала, что  они владеют  рукодельным  ремеслом, а  это  особый  талант Студент  Элистинского политехнического  колледжа  Нимгир Бембеев  считает, «Учение  и  ремесло-пара  крыльев  человека»,так ему  всегда  говорил  его  дедушка.И  эти  слова стали  для  него  ориентиром  в его  сегодняшней  жизни.

А  самым  зрелищным  событием  на  этом  празднике  рукодельного  искусства стало  дефиле, на  котором  демонстрировались  изделия  сшитые  самими  студентами. Одежда  самая  разная, на любой  вкус… Были  там  и работы  студентки Валентины  Болдыревой, которая  обучается  здесь  кройке  и шитью, потому  что  хочет  своими  руками  создавать красоту, способную  украсить  нашу  жизнь и  она  уже  делает  успехи  на  этом  пути

А  директор  Галина  Васькина  считает, что вот такая  наглядная демонстрация  результатов  своего  рукодельного  мастерства, это шаг к новым  достижениям  и  она  уверена  в успехе    студентов колледжа.

А  преподаватели  колледжа  считают, что с мастерством люди не рождаются, а  первые  навыки  его получают  здесь в лабораториях  и мастерских. Результаты рукодельного творчества, показанные  на выставке убеждают в этом.

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия