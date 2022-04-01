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12 мая, 09:21
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Сегодня специалисты Педиатрического университета проведут аудит медучреждений Калмыкии

Сегодня специалисты Педиатрического университета проведут аудит медучреждений Калмыкии

Эксперты из Санкт-Петербурга проанализируют работу и организацию службы родовспоможения. Выездную бригаду возглавляет проректор университета по национальным проектам и лечебной работе Юрий Петренко. Под руководством главного неонатолога страны Дмитрия Иванова, который и запланировал данный рабочий визит, ведущие эксперты одной из крупнейших клиник России ежегодно посещают более 40 регионов.

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