Сегодня специалисты Педиатрического университета проведут аудит медучреждений Калмыкии

Эксперты из Санкт-Петербурга проанализируют работу и организацию службы родовспоможения. Выездную бригаду возглавляет проректор университета по национальным проектам и лечебной работе Юрий Петренко. Под руководством главного неонатолога страны Дмитрия Иванова, который и запланировал данный рабочий визит, ведущие эксперты одной из крупнейших клиник России ежегодно посещают более 40 регионов.