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11 мая, 23:52
Новости

Сегодня родители детей от 8 до 17 лет начали получать выплаты

Сегодня родители детей от 8 до 17 лет начали получать выплаты

Они положены на каждого ребенка. Из федерального бюджета Калмыкии на эти пособия выделено более 1 млрд. 700 млн. рублей.

Как отметил Глава Калмыкии Бату Хасиков, эта мера введена по поручению Президента и привел слова Путина о помощи семьям: «Со своей стороны государство будет делать все для поддержки семей. Это наш безусловный приоритет».

В республике более 18 тысяч детей смогут получить выплаты. Их размер зависит от дохода семьи и его соответствия региональному прожиточному минимуму для детей. В отделение Пенсионного Фонда по Калмыкии уже поступило более 8 с половиной тысяч заявления от родителей.

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