Сегодня специалисты мультидисциплинарной бригады медиков из Калмыкии принимают пациентов поселка Крепенский в ЛНР

Туда она отправилась в понедельник для оказания консультативно-методической помощи населению подшефного Антрацитовского района. В составе выездной группы: невролог, пульмонолог, гастроэнтеролог, эндокринолог, оториноларинголог, кардиологи, в том числе детский, хирург, гинеколог, педиатр, детский уролог-андролог.

Бригада сформирована из специалистов ресбольницы, горполиклиники, РДМЦ, «Сулды» и райбольниц.

В десятидневное пребывание в ЛНР планируется оказать широкий спектр медицинских услуг с использованием спецоборудования. Вчера выездная бригада докторов вела приём жителей поселка Центральная Шахта.

Калмыцкими врачами приняты 193 взрослых пациента. У большей части из них впервые выявлены патологии здоровья, 6 направлены на дообследование и стационарное лечение. Кроме того, проведены диагностические исследования: маммография, ЭКГ, анализы крови на глюкозу и холестерин. Детские врачи провели осмотр 46 малышей.

Фото: Минздрав Калмыкии