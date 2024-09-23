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25 сентября, 11:24
НовостиСобытиеКриминал

Житель Элисты избил и угрожал кухонным ножом местной жительнице.

Житель Элисты избил и угрожал кухонным ножом местной жительнице.

В столичное управление МВД поступило сообщение о том, что в одном из частных домов женщине нужна помощь. Установлено, что в ходе ссоры подозреваемый избил ее и угрожал убийством.

Потерпевшую госпитализировали в больницу. По результатам судебно-медицинской экспертизы примут процессуальное решение. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ. Санкция по ней предусматривает наказание до лишения свободы до 2 лет.

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