Мастер спорта РФ Евгений Тагиев стал серебряным призером Кубка России!

Он с тренером Евгением Асархиновым принимают участие в Кубке России по пауэрлифтингу спорта лиц с поражением опорно- двигательного аппарата.

23 сентября в Екатеринбурге Свердловской области в культурно-оздоровительном спортивном комплексе «Россия» стартовал Кубок России по пауэрлифтингу спорта лиц с ПОДА и чемпионат России по пауэрлифтингу спорта слепых. В Кубке России более 137 участников из 27 регионов России ведут борьбу за медали.

Евгений Тагиев в первый день соревнований выступил в весовой категории до 49 кг. В упражнении «Жим лежа» Евгений поднял штангу весом 133 кг и стал серебряным призером Кубка России.

Поездка состоялась благодаря финансовой поддержки администрации Городовиковского РМО Калмыкии.

Фото Городовиковское РМО Республики Калмыкия