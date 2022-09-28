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1 ноября, 08:47
Новости

Осенний призыв в ряды Вооруженных сил России начнется 1 ноября

Осенний призыв в ряды Вооруженных сил России начнется 1 ноября
"В этом году из-за загруженности военкоматов срок начала набора "срочников" сдвинули на месяц вперед. Именно поэтому он перенесен", – отметил министр обороны России Сергей Шойгу. При этом изменение начала призыва не повлияет на дату демобилизации отслуживших военнослужащих.

"1 октября ребята начнут возвращаться домой", – заявил Шойгу. Как правило, осенняя кампания в России начинается с 1 октября. Однако 30 сентября президент Владимир Путин подписал указ о начале призыва с 1 ноября. Согласно документу, в армию должны пойти 120 тысяч человек.
 
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