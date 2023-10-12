40 конференция Южно-Российской парламентской Ассоциации состоится в Калмыкии. Она запланирована на весну 2024 года

Полномочия степному региону передала Астраханская область на 39 конференции, которая проходит в эти дни. В ней принимают участие главы законодательных органов Юга России. Знамя Южно-Российской парламентской Ассоциации было передано Парламенту Калмыкии лично в руки спикеру законодательного органа Артему Михайлову. Главной темой Конференции в этом году стало развитие туризма в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах.

Было отмечено, что «туризм на юге России исторически развивался, как неотъемлемая часть системы оздоровительного комплекса для населения. Поэтому задача формирования здорового образа жизни является безусловным приоритетом в рекреационной сфере, что неоднократно отмечал Президент.

Для этого крайне необходимы надежные правовые границы, обеспечивающие доступный и качественный отдых для всех граждан России и, прежде всего, для социально незащищенных категорий семей с детьми и невысокими доходами».