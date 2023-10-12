13 октября, 18:57
 14 °C
102,55
97,31
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
13 октября, 13:39
Новости

40 конференция Южно-Российской парламентской Ассоциации состоится в Калмыкии. Она запланирована на весну 2024 года

Полномочия степному региону передала Астраханская область на 39 конференции, которая проходит в эти дни. В ней принимают участие главы законодательных органов Юга России. Знамя Южно-Российской парламентской Ассоциации было передано Парламенту Калмыкии лично в руки спикеру законодательного органа Артему Михайлову. Главной темой Конференции в этом году стало развитие туризма в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах.

Было отмечено, что «туризм на юге России исторически развивался, как неотъемлемая часть системы оздоровительного комплекса для населения. Поэтому задача формирования здорового образа жизни является безусловным приоритетом в рекреационной сфере, что неоднократно отмечал Президент.

Для этого крайне необходимы надежные правовые границы, обеспечивающие доступный и качественный отдых для всех граждан России и, прежде всего, для социально незащищенных категорий семей с детьми и невысокими доходами».

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Пришло ли тепло в Ваш дом?
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия