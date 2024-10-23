Сегодня сотрудники МВД по Республике Калмыкия высадили 25 саженцев в рамках патриотического проекта «Лес Победы»

Таким образом присоединившись к Всероссийской экологической акции «Зеленая Россия». Цель которой – посадить как можно больше деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны и в ходе специальной военной операции. Данная акция проходит по всей России и помогает озеленить города, и восстановить лесные насаждения.

Вооружившись необходимым инвентарем, сотрудники ведомства, под руководством и при непосредственном участии министра внутренних дел полковника полиции Дмитрия Григорьева, высадили 25 саженцев хвойных деревьев.