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25 октября, 15:24
НовостиСобытиеЭкология

Сегодня сотрудники МВД по Республике Калмыкия высадили 25 саженцев в рамках патриотического проекта «Лес Победы»

Сегодня сотрудники МВД по Республике Калмыкия высадили 25 саженцев в рамках патриотического проекта «Лес Победы»

Таким образом присоединившись к Всероссийской экологической акции «Зеленая Россия». Цель которой – посадить как можно больше деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны и в ходе специальной военной операции. Данная акция проходит по всей России и помогает озеленить города, и восстановить лесные насаждения.

Вооружившись необходимым инвентарем, сотрудники ведомства, под руководством и при непосредственном участии министра внутренних дел полковника полиции Дмитрия Григорьева, высадили 25 саженцев хвойных деревьев.

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