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25 октября, 17:08
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Калмыкия получит субсидию из федерального бюджета в размере 248,7 млн рублей на строительство водовода "Верхний Яшкуль - Элиста", сообщается на официальном портале опубликования правовых актов РФ

Калмыкия получит субсидию из федерального бюджета в размере 248,7 млн рублей на строительство водовода "Верхний Яшкуль - Элиста", сообщается на официальном портале опубликования правовых актов РФ

Распоряжение о выделении средств региону подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Согласно документу, техническая готовность этого объекта к концу года должна достичь 15%.

Бюджет будет выделен Минстрою РФ. Ведомство должно обеспечить заключение соглашений о предоставлении субсидий в течение 30 дней после издания распоряжения.

Износ водоводов, снабжающих Элисту водой, составляет 90%, ранее сообщал глава республики Бату Хасиков. Работы идут с опережением графика. В настоящее время подрядчик приступил к укладке труб. Всего будет проложено 18 километров.

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