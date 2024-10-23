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25 октября, 15:22
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Глава Элисты, председатель ЭГС Максим Сорокин проверил сегодня ход строительства водовода №1.

Глава Элисты, председатель ЭГС Максим Сорокин проверил сегодня ход строительства водовода №1.

Вместе с ним на об»екте побывали депутаты Бадма Дорджиев, Николай Чумудов, Александр Ким, а также член Общественной Палаты Калмыкии Наталья Зинченко. «Реконструкция водовода № 1 поможет решить давнюю проблему с водой», — отметил глава Элисты.

Он идет от резервуара чистой воды по двум улицам через камеру переключения. Уже выполнены пневоиспытания трассы на 1,5 км.

«Поговорили с подрядчиком и рабочими - сейчас идет активный этап работы. Работы ведутся в соответствии с графиком, материалы поставляются без задержек», — добавил Максим Сорокин.

Фото: Максим Сорокин

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