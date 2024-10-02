Накануне Всемирного Дня учителя студенты торгово-технологического колледжа Элисты подарили своим преподавателям мастер-класс по современному танцу «Танцуйте с нами вместе! Танцуйте как мы!».
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Студенты А. Оконова, А. Сангаджиев, Д. Янина и советник по воспитанию Т. Надвидова познакомили педагогов со стилем современного танца, разучили базовые движения, связки и предлагали импровизировать.
Это был веселый и успешный мастер-класс. Преподаватели отметили, что получили отличный практический опыт в освоении элементов современных танцев и, конечно же, массу положительных эмоций.