Накануне Всемирного Дня учителя студенты торгово-технологического колледжа Элисты подарили своим преподавателям мастер-класс по современному танцу «Танцуйте с нами вместе! Танцуйте как мы!».

Студенты А. Оконова, А. Сангаджиев, Д. Янина и советник по воспитанию Т. Надвидова познакомили педагогов со стилем современного танца, разучили базовые движения, связки и предлагали импровизировать.

Это был веселый и успешный мастер-класс. Преподаватели отметили, что получили отличный практический опыт в освоении элементов современных танцев и, конечно же, массу положительных эмоций.