4 октября, 16:40
 24 °C
104,87
95,03
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
4 октября, 12:20
НовостиСобытие

Накануне Всемирного Дня учителя студенты торгово-технологического колледжа Элисты подарили своим преподавателям мастер-класс по современному танцу «Танцуйте с нами вместе! Танцуйте как мы!».

Накануне Всемирного Дня учителя студенты торгово-технологического колледжа Элисты подарили своим преподавателям мастер-класс по современному танцу «Танцуйте с нами вместе! Танцуйте как мы!».

Студенты А. Оконова, А. Сангаджиев, Д. Янина и советник по воспитанию Т. Надвидова познакомили педагогов со стилем современного танца, разучили базовые движения, связки и предлагали импровизировать.

Это был веселый и успешный мастер-класс. Преподаватели отметили, что получили отличный практический опыт в освоении элементов современных танцев и, конечно же, массу положительных эмоций.

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия