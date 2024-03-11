Сегодня в Калмыкии отмечают День калмыцкой поэзии

Праздник был учрежден в январе 2012 года в память о народном поэте Калмыкии Давиде Кугультинове. Традиционно этот день по всей республике устраивают литературные вечера, встречи с писателями и поэтами, проводятся обзоры тематических книжных выставок.

Дата даёт возможность соприкоснуться с произведениями калмыцких писателей и поэтов и призвана напомнить о необходимости сохранения и приумножения богатства не только национальной поэзии, но и всей культуры.