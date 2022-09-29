Сегодня – последний день приёма вещей в учебных корпусах КалмГУ для подопечных Элистинского дома-интерната для престарелых и инвалидов

Любой неравнодушный сможет поздравить наших дорогих пожилых людей и сделать доброе дело. В преддверии Нового года совет старост КалмГУ запустил ежегодную благотворительную акцию "С добрым сердцем в Новый год", которая проводится для оказания поддержки Элистинскому дому-интернату для престарелых и инвалидов.



Если каждый будет делать добро в пределах своих возможностей, возможности добра станут безграничными.