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28 декабря, 08:04
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Сегодня – последний день приёма вещей в учебных корпусах КалмГУ для подопечных Элистинского дома-интерната для престарелых и инвалидов

Сегодня – последний день приёма вещей в учебных корпусах КалмГУ для подопечных Элистинского дома-интерната для престарелых и инвалидов

Любой неравнодушный сможет поздравить наших дорогих пожилых людей и сделать доброе дело. В преддверии Нового года совет старост КалмГУ запустил ежегодную благотворительную акцию "С добрым сердцем в Новый год", которая проводится для оказания поддержки Элистинскому дому-интернату для престарелых и инвалидов.

Если каждый будет делать добро в пределах своих возможностей, возможности добра станут безграничными.

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