В Калмыкии направлено в суд уголовное дело о хищении бюджетных средств

Прокурор Целинного района утвердил обвинительное заключение в отношении руководителя подрядной организации и ее супруга за хищение средств, выделенных на реализацию национального проекта.

Они обвиняются по статье мошенничество – хищение чужого имущества в особо крупном размере совершенное группой лиц по предварительному сговору.

По версии следствия, обвиняемые, выполняя работы по благоустройству Парка отдыха – дендропарка в селе Троицкое Целинного района, в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда», отражали недостоверные сведения об объемах фактически выполненных работ и замене строительного материала в отчетных документах.

Таким образом совершили хищение бюджетных средств, выделенных на реализацию данного проекта, в размере 2,2 млн рублей.