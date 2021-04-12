Сегодня состоялся гала-концерт Фестиваля национальной музыки имени Петра Чонкушова

Он проходит под эгидой Федерального агентства по делам национальностей и Министерства культуры и туризма Калмыкии и приурочен к 90-летнему юбилею композитора.

Заслуженная артистка республики Наталья Спивак – ученица Петра Чонкушова. Более 40 лет она не расстается со скрипкой. Сейчас передает знания юным талантам. Рассказывает, что с молодыми музыкантами композитор работал с большим интересом, всегда поддерживал, давал полезные профессиональные советы.

На сцене опытные музыканты и начинающие. По словам организаторов, так поддерживается преемственность поколений.

Всего было представлено более 40 номеров. Теперь Фестиваль будут проводить ежегодно.

Среди почетных гостей - родные Петра Очировича – дети, внуки, вдова маэстро Любовь Георгиевна. Для них музыка стала делом жизни. Петр Чонкушов-младший, например, пошел по стопам деда, он давно покорил своим талантом зрителей по всему миру, сейчас планирует проводить мастер-классы и творческие встречи с молодыми талантами.

В прошлом году из-за пандемии не удалось провести масштабные мероприятия к 90-летию со Дня рождения Петра Чонкушова. Но в этот раз, с соблюдением мер безопасности, всё же, удалось порадовать жителей Калмыкии и отдать дань памяти легендарному композитору