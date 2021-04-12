  • ВЕСТИ
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
4 мая, 10:05
НовостиСпорт

Богдан Ильзитинов - бронзовый призер молодёжного чемпионата России

Богдан Ильзитинов - бронзовый призер молодёжного чемпионата России

В полуфинале он уступил Евгению Мартынову из Санкт-Петербурга. Но, все же, пополнил копилку сборной медалью. А также получил 125 тысяч рублей. Среди призеров и еще один наш соотечественник Арлтан Абушинов, но он представляет северную столицу. А вот за Калмыкию выступал еще и Эльдар Хараев. Но до пьедестала почета не добрался. Всего в турнире участвовали более 200 боксёров из 53 регионов страны. 

О том, как складывались поединки, и на что юный боксер планирует потратить призовые - расскажем выпусках "Вести Калмыкия"

 

 

 

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия