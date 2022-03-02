Об итогах деятельности главы администрации Элисты за прошедший год

Сегодня данный отчет заслушали на очередном собрании депутатов. Шафран Тепшинов акцентировал внимание на значимых мероприятиях по всем направлениям работы исполнительной власти города.

Отделом по жилищным вопросам рассмотрено более 700 обращений граждан. 90 семей принято на учет, как нуждающиеся в жилье по договорам соцнайма.

В рамках госпрограммы также выделены 3 жилищных сертификата. Кроме того, получили ключи от новых квартир 6 представителей категории детей-сирот, а еще 16 инвалидов - улучшили условия проживания за счет республиканского жилищного фонда.

В сфере городского хозяйства и благоустройства ликвидировано 5 мест несанкционированного размещения отходов. Что касается ремонта дорог, в прошлом году, в рамках проекта "Безопасные качественные дороги", было заключено 13 договоров.

Между тем, Управление строительства Элисты направило свою деятельность на обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для малоэтажной застройки.

Проекты уже реализованы в южной части города на улицах Правды, Привольной. На сегодня строительство осуществляется в западной части города. Также обеспечено своевременное строительство девятиэтажного 54-квартирного дома в 3 микрорайоне.

А в рамках республиканской адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" в отчетный период возведен 44-квартирный трехэтажный жилой дом по улице Хомутникова. Строительство жилого объекта позволило переселить 145 граждан и завершить программу, рассчитанную до 2022 года.