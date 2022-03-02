31 марта отмечается необычный праздник - День разноцветных глаз

Интересный феномен носит название "гетерохромия". У людей такое явление встречается гораздо реже, чем у животных. Ученые утверждают, что ничего мистического в таких глазах нет. Все зависит от переизбытка или недостатка в радужке пигмента меланина.

Выделяют несколько видов гетерохромии. Самый распространенный - полный, когда глаза полностью отличаются друг от друга. Наследственное проявления является довольно частым, но есть дети и родители, у которых радужка одного цвета. В Калмыкии можно редко встретить людей с таким феноменом.