«Кто со спортом дружит, тот в жизни не тужит»

Под таким слоганом прошла спартакиада среди педагогов Троицкой гимназии имени Городовикова.

Мероприятие было приурочено к 40-летнему юбилею общеобразовательного учреждения. А состоялось оно в рамках реализации программы гимназии «Здоровый учитель – успешный учитель!».

Педагоги, поделившись на команды, коллективно сыграли в волейбол. А затем состязались в личных первенствах по пяти видам спорта: настольный теннис, нарды, шашки и шахматы, включая и калмыцкую головоломку – нярн шинж.