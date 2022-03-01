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31 марта, 15:45
НовостиСпорт

«Кто со спортом дружит, тот в жизни не тужит»

«Кто со спортом дружит, тот в жизни не тужит»

 

 Под таким слоганом прошла спартакиада среди педагогов Троицкой гимназии имени Городовикова.

Мероприятие было приурочено к 40-летнему юбилею общеобразовательного учреждения. А состоялось оно в рамках реализации программы гимназии «Здоровый учитель – успешный учитель!».

Педагоги, поделившись на команды, коллективно сыграли в волейбол. А затем состязались в личных первенствах по пяти видам спорта: настольный теннис, нарды, шашки и шахматы, включая и калмыцкую головоломку – нярн шинж.

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