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16 февраля, 16:38
Новости

Сегодня состоялось 61-е заседание Избирательной комиссии Республики.

На нём было принято постановление о тексте избирательного бюллетеня для голосования на выборах Президента России на русском и калмыцком языках. Внесены изменения в распределение региональным избиркомом средств федерального бюджета на финансовое обеспечение подготовки и проведение предстоящих выборов. На основании поступивших предложений политической партии ЛДПР и собрания избирателей по месту работы назначены члены Целинной территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса.
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