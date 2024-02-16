Сегодня состоялось 61-е заседание Избирательной комиссии Республики.

На нём было принято постановление о тексте избирательного бюллетеня для голосования на выборах Президента России на русском и калмыцком языках. Внесены изменения в распределение региональным избиркомом средств федерального бюджета на финансовое обеспечение подготовки и проведение предстоящих выборов. На основании поступивших предложений политической партии ЛДПР и собрания избирателей по месту работы назначены члены Целинной территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса.