Более тысячи обращений поступило в управление Роспотребнадзора по вопросам защиты прав потребителей.

Эта цифра была озвучена на сегодняшней коллегии, где подвели итоги за 2023 год. Жалобы, поступившие от жителей региона, касались в основном качества предоставленных услуг. Чаще всего в сфере торговли, перевозки пассажиров, на рынке финансовых услуг. Все судебные дела завершились в пользу потребителей. По словам главного санитарного врача республики Джангара Санджиева, проблема обеспечения качественной питьевой водой возникла в Черноземельском, Юстинском, Октябрьском районах. Также шла речь о других контрольно–надзорных мероприятиях, проведенных в прошлом году. Особое внимание было уделено иммунопрофилактике. В Калмыкии ребенок переболел корью. Это случилось в январе. Сейчас жизни 4-хлетнего малыша ничто не угрожает. А в 2023-м в республике было зарегистрировано почти 20 случаев заболевания. В последние годы в ряде южных регионов ситуация с корью остаётся напряжённой. Прежде всего, в Чечне, Дагестане, где порой заболеваемость превышала эпидпорог, сообщили сегодня в управлении Росподребнадзора.