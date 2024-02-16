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16 февраля, 16:48
Новости

В кругу родных свой день рождения отметил ветеран Великой Отечественной войны, Почетный гражданин Калмыкии Тимофей Кутыгин.

Ему -102 года. Сейчас он не участвует в публичных мероприятиях, но он частый герой наших видеоматериалов. Командир орудия - гвардии сержант Кутыгин не только защищал Родину, но и отличился на трудовом фронте. Тимофей Яковлевич удостоен Орденов красной звезды и Отечественной войны первой и второй степени, медалей «За отвагу» и «За победу над Германией». Поздравили именинника сотрудники управления следственного комитета и прокуратуры республики.

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