«Красная гвоздика» - благотворительная акция всей страны

Волонтеры Калмыкии принимают активное участие во всероссийской акции «Красная гвоздика» благотворительного фонда «Память поколений».

Вот уже на протяжении 9 лет волонтеры Калмыкии фонда «Память поколений» и, присоединившиеся к ним участники федеральной программы «серебряного» добровольчества «Молоды душой», собирают средства.

Они передали в благотворительный фонд более 34 тысяч рублей, которые вошли в общую сумму пожертвований этого года. «Красная гвоздика» собрала в благотворительный фонд свыше 204 миллионов рублей.

Это рекордная сумма. Все средства будут направлены на медицинскую помощь ветеранам: операции, курсы реабилитации, слуховые аппараты, протезы, электрические коляски, лекарства и другие медицинские нужды ветеранов.

За время существования фонда более 19 тысяч ветеранов по всей стране получили необходимую помощь.