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25 октября, 15:32
Новости

Сегодня состоялись публичные слушания по проекту закона о республиканском бюджете на ближайшие 3 года

Сегодня состоялись публичные слушания по проекту закона о республиканском бюджете на ближайшие 3 года

Среди основных подходов к его формированию были выделены: исполнение социальных обязательств, реализация национальных целей развития, обеспечение его сбалансированности и устойчивости, реализация послания Президента Федеральному Собранию.

Согласно проекту регионального Минфина, изменения коснутся налогового законодательства. С 1 января для организаций, ИП и физических лиц, будет введён единый счёт. Кроме того, от уплаты транспортного налога будут освобождены ветераны боевых действий, граждане из подразделений особого риска, а также выполняющие задачи в ходе специальной военной операции.

В отношении легковых авто для многодетных семей, усыновителей, опекунов и попечителей ребёнка-инвалида планируется вдвое снизить налоговые ставки. Согласно проекту, в следующем году доходы будет получено 22,4 млрд рублей. При этом расходная часть составит 22,6 млрда. Отдельное внимание будет уделено реализации нацпроектов.

Фото взято в свободном доступе.

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