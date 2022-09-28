Калмыкия в числе первых в России подпишет новую программу дорожного строительства на следующие пять лет

Об этом в своем телеграм-канале сегодня сообщил министр по строительству, транспорту и дорожному хозяйству республики Антон Рубанов.



Этот вопрос обсуждался на недавнем заседании с Заместителем Председателя Правительства РФ Маратом Хуснуллиным. Республика уже направила в Федеральное дорожное агентство меморандум о развитии автомобильных дорог на территории Калмыкии. Все замечания отработаны и уже в ближайшие дни ожидается подписание документа.