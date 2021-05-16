Один из уникальных туристических маршрутов Калмыкии открыт для гостей

Его готовы предложить в заповеднике Черные Земли. Это озеро Маныч Гудило. В эти дни его облюбовали редкие птицы. В том числе и полторы тысячи пар розовых пеликанов. Чуть меньше – их кудрявых собратьев.

Напомним, водоем – одно из немногих мест, где краснокнижные пернатые чувствуют себя в безопасности. Какие еще крылатые представители фауны сейчас в поле зрения орнитологов знает наш корреспондент Санджирма Батаева.

Жительница Приютненского района Ирина Буваева впервые открыла для себя красоту озера Маныч Гудило. Не надо преодолевать тысячу километров, чтобы увидеть уникальную природу, говорит она.

Сейчас у пернатых сезон размножения. На озере гнездятся 170 видов птиц, среди которых и краснокнижные. И это, не считая тех, которые перемещаются во время миграции. А их - свыше тысячи двухсот разновидностей, в том числе редкие: краснозобая казарка, гусь-пискулька, савка. А еще в акватории Маныча обитает вторая по численности в Европе колония розовых пеликанов. В этом году полторы тысяч пар выводят свое потомство на западной стороне озера - на острове. Там концентрация соли в воде в два раза выше, чем в Черном море. Поэтому рыбы здесь нет, зато птицы изолированы от хищников-млекопитающих.

Пеликаны считаются одними из самых тяжелых птиц. Вес взрослой особи может достигать 16 килограммов. Чтобы сохранить силы на перелет, добытчику нужно много рыбы. В день – три килограмма, говорят орнитологи. Еще один крупный вид местных пернатых – лебеди. Самым красивым признают шипуна.

Дело в том, что вокруг озера, там, где пастбища и сенокосные угодья, встречаются лисы, зайцы, ежи и пернатые хищники: орлан-белохвост, кобчик, пустельга и другие. Среди интересных птиц на озере обитают 5 видов жаворонков, просянки, трясогузки, каменки, стрепет, журавль-красавка. В обрывах делают гнезда сизоворонки, золотистая щурка и ласточки-береговушки. Вдоль береговой линии можно повстречать до 18 видов гусеобразных и более 30 видов куликов. Необычные их представители - тиркушки.

Восточную часть озера называют камышовый рай. Здесь рыбы достаточно: вобла, сазан, карась, даже хищники - окунь, судак, щука. Настоящее пиршество для небольших птиц.

Водоем, расположенныйв центре Кумо-Манычской впадины, один из немногих оставшихся мест для обитания, где краснокнижные пернатые чувствуют себя в безопасности. Калмыкия - узловая точка, через которую пролегают миграционные маршруты миллионов птиц, гнездящихся в Европейской части России, Сибири и Казахстане. Путешественники говорят, что заповедное озеро и его обитатели дарят незабываемые эмоции. А лето – самое удачное время, чтобы понаблюдать за размеренной жизнью летающих представителей фауны.