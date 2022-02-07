Четыре золотые медали, столько же комплектов бронзы и одно серебро завоевали каратисты Калмыкии

Они приняли участие во Всероссийском турнире в Пензе. За медали боролись более тысячи спортсменов из 25 регионов страны.

Победителями в своих весовых категориях названы Александр Бамбышев, Михаил Менкеев, Алтана Басангова и Саглара Очирова – воспитанники калмыцкой школы карате. Они получили шанс войти в состав сборной республики и защитить ее честь на Первенстве России в апреле.

Впереди еще один важный турнир, который состоится в Элисте 19 марта.