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9 марта, 20:11
НовостиСпорт

Четыре золотые медали, столько же комплектов бронзы и одно серебро завоевали каратисты Калмыкии

Четыре золотые медали, столько же комплектов бронзы и одно серебро завоевали каратисты Калмыкии

Они приняли участие во Всероссийском турнире в Пензе. За медали боролись более тысячи спортсменов из 25 регионов страны.

Победителями в своих весовых категориях названы Александр Бамбышев, Михаил Менкеев, Алтана Басангова и Саглара Очирова – воспитанники калмыцкой школы карате. Они получили шанс войти в состав сборной республики и защитить ее честь на Первенстве России в апреле.

Впереди еще один важный турнир, который состоится в Элисте 19 марта.  

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