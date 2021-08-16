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13 октября, 12:19
НовостиБизнес

Сегодня состоится вебинар, в ходе которого будут обсуждены вопросы маркетинга в интернете и продвижению аккаунта

Сегодня состоится вебинар, в ходе которого будут обсуждены вопросы маркетинга в интернете и продвижению аккаунта

Как сообщают организаторы - «Центр поддержки предпринимательства» Калмыкии, все желающие могут присоединиться к онлайн-форуму. Это даст участникам новые базовые знания и комплекс практических инструментов в этом направлении. Тут же получить ответы на такие вопросы - готов ли аккаунт к продвижению, как его оформить и какие виды контента существуют? Как с нуля набрать первых 10 тысяч подписчиков? Какие способы их роста выбрать?

Консультации дадут эксперты в этой области.

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