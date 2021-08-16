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13 октября, 13:00
НовостиСтроительство

Здание ветстанции в селе Приютное преображается

Здание ветстанции в селе Приютное преображается

Как сообщают в профильном ведомстве, на ремонт объекта, из республиканского бюджета было выделено порядка 450 тысяч рублей. Планируют завершить работы к концу месяца.  Сейчас приводят в порядок фасад. Укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений является приоритетным направлением в деятельности Управления ветеринарии Калмыкии. С начала этого года был проведен ремонт зданий Сарпинской и Лаганской районных станций, приобретено оборудование и мебель для Республиканской лаборатории.

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