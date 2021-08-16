Сегодня пройдет встреча посвященная 100-летию со дня рождения академика Эрдниева

«Колумб дидактики». Вечер-портрет. Так называется встреча, которая состоится сегодня в литературной гостиной Национальной библиотеки имени Амур-Санана. Это уникальная возможность ознакомиться с биографией человека, прошедшего через горнило войны, пережившего невзгоды репрессий, но очень сильного духом. Следуя за мечтой и упорно трудясь, Пюрвя Мучкаевич не просто пронес через всю жизнь любовь к математике, но бросил вызов существовавшей системе образования и перевернул ход ее развития, создав новую методику – Систему Укрупнения дидактических единиц – УДЕ. Дата векового юбилея выдающегося ученого -15-е октября.