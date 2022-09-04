Сегодня в прокат выходит эпическая экшн-драма, снятая по одноименному роману-бестселлеру Алексея Иванова, "Сердце Пармы"

Князь Михан был рожден в языческих таежных землях — там, где шаманы приносили кровавые жертвы, чтобы отогнать темных духов и сохранить равновесие. Здесь он встретил ту, в которой вся красота мира и сила ведьмы-ламии. Ту, быть с которой ему запрещают законы.



Эта любовь навсегда изменит судьбу Михана и его родной пармы. Ему предстоит сражаться, защищая свой мир от злого рока и от тех, кто придет с мечом в поисках богатств и новых земель.



Экшн-драма "Сердце Пармы" стала фильмом открытия 44-го Московского международного кинофестиваля. Роль Полюда – одна из последних киноролей Сергея Пускепалиса: актер и режиссер трагически погиб 20 сентября.