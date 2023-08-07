На совещании, инициированном депутатами ЭГС Чимидом Джангаевым и Гиляной Аюшевой с участием представителей городской администрации и ресурсоснабжающей организации обсудили проблему с водоснабжением столицы.

Напомню, что в эти дни практически весь частный сектор столицы остался без воды. Ее потребление в разы возросло. А все из-за сильной жары в регионе. Между тем, республиканские паблики пестрят гневными комментариями и жалобами жителей о перебоях в подаче электричества и воды.