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8 августа, 16:17
Новости

На совещании, инициированном депутатами ЭГС Чимидом Джангаевым и Гиляной Аюшевой с участием представителей городской администрации и ресурсоснабжающей организации обсудили проблему с водоснабжением столицы.

Напомню, что в эти дни практически весь частный сектор столицы остался без воды. Ее потребление в разы возросло. А все из-за сильной жары в регионе. Между тем, республиканские паблики пестрят гневными комментариями и жалобами жителей о перебоях в подаче электричества и воды.
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