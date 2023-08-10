Сегодня состоится праздник день 6-го и 7-го микрорайонов из цикла «Элистинские вечера»

Он посвящен году педагога и наставника. По давней традиции такие мероприятия ежегодно проводятся в каждом жилом массиве столицы. Гостей ждут концертные номера, конкурсы, мастер-классы, книжная выставка и многое другое.



На празднике будут чествовать ветеранов и старожилов микрорайона, а также педагогов и наставников, которые проработали в педагогической сфере много лет. Все желающие смогут поучаствовать в мастер-классах по стрельбе из лука, калмыцкой головоломки «нярн шинж» и письменности «тодо бичиг».



Фото: Администрация города Элисты