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18 августа, 09:48
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Сегодня состоится праздник день 6-го и 7-го микрорайонов из цикла «Элистинские вечера»

Сегодня состоится праздник день 6-го и 7-го микрорайонов из цикла «Элистинские вечера»

Он посвящен году педагога и наставника. По давней традиции такие мероприятия ежегодно проводятся в каждом жилом массиве столицы. Гостей ждут концертные номера, конкурсы, мастер-классы, книжная выставка и многое другое.

На празднике будут чествовать ветеранов и старожилов микрорайона, а также педагогов и наставников, которые проработали в педагогической сфере много лет. Все желающие смогут поучаствовать в мастер-классах по стрельбе из лука, калмыцкой головоломки «нярн шинж» и письменности «тодо бичиг».

Фото: Администрация города Элисты

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