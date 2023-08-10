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18 августа, 10:15
НовостиПроисшествия

Полицейскими Юстинского района в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело за угрозу убийством своей матери

Полицейскими Юстинского района в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело за угрозу убийством своей матери

В дежурную часть полиции поступило сообщение по факту семейного скандала в одном из домовладений. На место происшествия незамедлительно прибыл участковый уполномоченный полиции, следственно-оперативная группа, которыми было установлено, что житель п.Цаган-Аман, находясь по месту жительства своей матери, в состоянии алкогольного опьянения, в ходе возникшего словесного конфликта, нанес ей телесные повреждения и стал угрожать убийством.

Для определения степени тяжести нанесенных телесных повреждений пенсионерка была направлена на судебно-медицинскую экспертизу, по результатам которой будут определены дальнейшие процессуальные действия.

В настоящее время в отношении мужчины органами дознания полиции возбуждено уголовное дело.

Фото: МВД по Республике Калмыкия

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