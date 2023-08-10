МВД по Республике Калмыкия информирует жителей о массовой рассылке от мошенников

МВД по Республике Калмыкия информирует жителей о массовой рассылке в мессенджере Ватсап предложений проголосовать за ребенка (племянника, сына, внучку), который якобы является участником конкурса, главным призом которого является, в частности, поездка в детский лагерь, также в письме прикрепляется ссылка на голосование.



Предупреждаем, что рассылка подобного рода сообщений является мошеннической схемой, согласно которой, гражданин, пройдя по ссылке, открывает доступ мошенникам, которые взламывают аккаунт и, после взлома, рассылают сообщения от вашего имени с просьбой одолжить денег.



Сообщает пресс-служба МВД Калмыкии.