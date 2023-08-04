Ограничение дорожного движения

Сегодня и до 12 августа по улице Лермонтова на участке дороги севернее здания "Элистинского технического лицея" будет ограничено движение автотранспортных средств. Проехать нельхзя будет с 8 утра и 6 часов вечера.

Как нам сообщили в пресс-службе администрации города, временные неудобства связаны с производством земляных работ по реконструкции трубопровода тепловой сети. Автолюбителям рекомендовано заранее выбрать пути объезда.