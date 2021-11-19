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19 декабря, 14:05
НовостиКультура

Сегодня состоится открытие сезона выступлений Государственного театра танца "Ойраты"

Сегодня состоится открытие сезона выступлений Государственного театра танца "Ойраты"

В 19:00 коллектив представит лучшие образцы калмыцкой национальной хореографии: «Дербетовский Товшур», «Журавли»,  «Дамжг»,  «Ишкимдг»,  «Чичрдг» и многие другие полюбившиеся зрителем номера из Золотого фонда калмыцкого танца.

А 26 декабря «Ойраты» представят мюзикл «Однажды в Америке» на калмыцком, русском и испанском языках. Он познакомит зрителей с культурой народов Америки, а также в шуточной форме покажет гастрольную жизнь артистов.

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