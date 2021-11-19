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19 декабря, 12:09
НовостиРелигия

Сегодня отмечается День святого Николая Чудотворца

Сегодня отмечается День святого Николая Чудотворца

Он прославился своими поступками и самоотверженным служением Богу. В этот день в храмах проходят богослужения. Верующие употребляют в пищу постные блюда, поскольку праздник приходится на период Рождественского поста.

Согласно народному поверью, в ночь на 19 декабря Николай Чудотворец спускается с небес на землю и помогает всем нуждающимся. Со Дня святого Николая начинается подготовка к Новому году и Рождеству. Люди наводят порядки дома, закупают продукты, выбирают подарки для близких и друзей.

В народе этот день также известен как Никола Зимний. Это любимый и долгожданный праздник для детей. В этот день принято им дарить подарки - сладости, фрукты, игрушки. Также можно порадовать приятным сюрпризом взрослого близкого и родного человека.

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