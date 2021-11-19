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19 декабря, 14:11
НовостиЗдравоохранение

5 старших медсестер из Калмыкии отправились на стажировку в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского

5 старших медсестер из Калмыкии отправились на стажировку в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского

Специалисты среднего звена ресбольницы им. П.П. Жемчуева впервые посетят крупный научно-практический центр, занимающимся проблемами скорой медицинской помощи, неотложной хирургии, кардиологии, реанимации, сочетанной и ожоговой травмы.

Это решение было принято руководством Калмыкии по итогам поездки студентов медколледжа им. Т.Хахлыновой в клиническую больницу Москвы  №40 (Коммунарка).

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