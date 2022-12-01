Сегодня солист ансамбля "Тюльпан" продолжает участие в проекте в Монголии

Заслуженный артист Калмыкии Владимир Бамбарыков по приглашению Национального художественного Большого театра Монголии отправился в Улан-Батор принять участие в грандиозном хореографическом проекте. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале театра.



Национальный художественный Большой театр Монголии планирует отметить 35-летие балета "Легенда о Солнце", в честь грандиозного события была приглашена большая группа артистов из Калмыкии, Бурятии, Тувы и Внутренней Монголии.



Стоит отметить, что Владимиру Бамбарыкову досталась одна из ведущих ролей - он играет одного из сыновей Великой Алан-Гоа.



Фото: Бурк-Ансамбль Тюльпан