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2 марта, 09:35
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Сегодня солист ансамбля "Тюльпан" продолжает участие в проекте в Монголии

Сегодня солист ансамбля "Тюльпан" продолжает участие в проекте в Монголии

Заслуженный артист Калмыкии Владимир Бамбарыков по приглашению Национального художественного Большого театра Монголии отправился в Улан-Батор принять участие в грандиозном хореографическом проекте. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале театра.

Национальный художественный Большой театр Монголии планирует отметить 35-летие балета "Легенда о Солнце", в честь грандиозного события была приглашена большая группа артистов из Калмыкии, Бурятии, Тувы и Внутренней Монголии.

Стоит отметить, что Владимиру Бамбарыкову досталась одна из ведущих ролей - он играет одного из сыновей Великой Алан-Гоа.

Фото: Бурк-Ансамбль Тюльпан

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