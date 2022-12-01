Сегодня в стенах КалмГУ состоится спартакиада

Мероприятие приурочено к международному женскому дню. Ее участники - профессорско-преподавательский состав. Среди них немало представителей прекрасного пола, которые также продемонстрируют ловкость, меткость и силу.



Состязания пройдут сразу по нескольким видам спорта. А те, кто отличился, получат заслуженные награды. Доступность и возможность заниматься спортом как студентам, так и сотрудникам университета - одна из важных задач, которые ставит перед собой опорный вуз республики.



А главное – спартакиада проводится для пропаганды здорового образа жизни.