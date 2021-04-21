Сегодня со сцены Белгородской филармонии прозвучит увертюра на калмыцкие темы

За дирижёрским пультом - Заслуженный деятель искусств Калмыкии Савр Катаев. Вместе с Народным артистом республики Арсланом Шавгуровым они принимают участие одном из самых самых ярких событий в мире академического народно-инструментального искусства России – «Параде дирижеров». Он собрал на одной сцене самых ярких и выдающихся исполнителей и более 30 именитых дирижеров страны.

Завтра мы ждем материал от наших коллег из ГТРК «Белгород».