Калмыкия готовится ко Дню Рождения, Просветления и ухода в Паринирвану Будды Шакьямуни

Рождение, Просветление и уход в Паринирвану – три чудесных события из жизни великого Учителя, которые произошли в 15 лунный день Священного месяца Yр Сар. В этом году он выпадает на 26 мая. Указом Главы республики он объявлен Днем национального праздника и выходным.

По словам служителей, это время дается нам для внутреннего духовного очищения и обогащения. О том, что нужно сделать в этот день, и как к нему подготовиться – в нашем материале

Месяц добрых дел Полина Гаряева решила посвятить только благим поступкам. За это время она успела совершить паломническую поездку по хурулам республики, где вместе с остальными верующими принимала участие в молебнах, молилась о мире и благополучии для всех живых существ. Женщина рассказывает, что старается передавать традиции предков, связанных с Yр Сар, своим детям, внукам и даже правнукам. Она считает, что в последнее время молодежь уделяет большое внимание духовному просвещению.

В 15 лунный день Священного месяца Yр Сар произошли три чудесных события – Рождение, Просветление и уход в Паринирвану Великого Учителя. Один из главных праздников буддистов выпадает в этом году на 26 мая. По традиции, указом Главы он объявлен выходным днем. Как пояснили нам в главном Хуруле, это время дается верующим для духовной практики.

А еще умножить заслуги в несколько тысяч раз помогут принятые в этот день однодневные обеты Махаяны: не убивать ни одно живое существо, не брать чужого, не принимать средства, омрачающие сознание, не лгать, не тешить гордость, соблюдать пост, воздержаться от плотских удовольствий, а также не предаваться веселью. Их можно принимать на три дня, на неделю и так далее. Но можно и на сутки – для этого лучшего всего подходит день рождения Будды Шакьямуни.

Накапливать положительную карму, совершать добрые поступки и избавить себя от негативных мыслей и действий важно во все дни благословенного месяца Yр Сар. А те, кто чтит родную культуру и передает всё ее богатство следующим поколениям, дают совет: если провести это время с хорошим настроением и просто ни с кем не ругаться - это станет залогом благополучия в течение года.