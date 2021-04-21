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20 мая, 18:44
НовостиОбщество

Процедура получения имущественных и инвестиционных налоговых вычетов будет упрощена

Процедура получения имущественных и инвестиционных налоговых вычетов будет упрощена

Без сбора документов, заполнения декларации, посещения инспекции. Теперь жители Калмыкии, которые купили жилье, взяли целевой кредит или оформили индивидуальный инвестиционный счет смогут заявлять положенный возврат через личный кабинет налогоплательщика.

Сотрудники фискальных органов будут сами проверять его право на вычет. При этом те, кто предпочитает получить возврат налога привычным способом, по-прежнему, смогут это сделать.

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