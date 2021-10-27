В Калмыкии на помощь педиатрам пришли автоволонтеры

За последний месяц зафиксирован всплеск острых респираторных заболеваний у детей - это ОРВИ и грипп. Активисты волонтерского движения и просто неравнодушные граждане доставляют лекарства и отвозят врачей к пациентам на дом. Ежедневно каждый совершает больше десяти выездов. О народной службе спасения - наш корреспондент Зоя Бармагнанова.

25-летний юрист Мингиян Мучкаев - теперь по совместительству и автоволонтер. В ряды добровольцев попал случайно. Увидел объявление в соцсетях и решил помочь, - говорит элистинец. Большое количество детей сейчас нуждается в медицинской помощи. Врачам нужна мобильность. Забираю педиатра из больницы, и вместе осуществляем порядка десяти вызовов в день, - поясняет участник волонтерского движения.

В рядах добровольцев – автоволонтёры, молодогвардейцы и просто неравнодушные жители. Присоединиться к движению может каждый. В день на одного доктора сейчас приходится около 20 выездов. До пандемии было в разы меньше. Нагрузка серьезная. Поэтому добровольцы очень нужны.

Пока в Элисте отозвались 13 автоволонтеров. На собственных автомобилях они помогают врачам мобильно добираться по нужным адресам, говорит специалист ресурсного центра поддержки добровольчества Лиджи Бембеев.

По словам главного врача Республиканского детского медицинского центра Светланы Манджиевой, такая народная поддержка сейчас особенно необходима. Медики обратились с просьбой о помощи - службы «неотложки» сейчас испытывают колоссальную нагрузку. В день, только в Элисте, сотни выездов. Необходим дополнительный транспорт. Да и автоволонтеров не так много, в отличие от реальной потребности поликлиники.

Из-за сезонных заболеваний осень для медиков всегда тяжелое время, но этот год из-за коронавирусной инфекции стал особенно трудным. Количество обращений увеличилось в несколько раз, да и каждому пациенту теперь приходится уделять больше времени. Потому, призыв о волонтерской поддержке сейчас разошелся по всей стране и уже превратился в настоящий флешмоб всероссийского масштаба.